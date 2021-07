Den Solidaritätszuschlag müssen aktuell nur noch die Spitzenverdiener bezahlen. Fällt er weg – so wie es die Union will – profitieren entsprechend die sehr einkommensstarken Haushalte. Und so kommt das ZEW zu dem Ergebnis, dass die Steuerpläne der Union zwar alle entlasten würden, dass die mittleren und insbesondere die kleinen Einkommen aber weit weniger davon profitieren würden als die Besser- und Spitzenverdiener.