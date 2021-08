Alice Weidel und Tino Chrupalla

Schon mit dem von Höcke geprägten Wahlprogramm haben sie eine schwere Last durch den Wahlkampf zu tragen. Der Austritt aus der Europäischen Union könnte Wähler eher abschrecken als gewinnen. Das Beispiel Großbritannien ist weit weg, und ob man da nun an der Fähre den Pass zeigen muss, ist sicher vielen egal. Aber wieder Schlagbäume und Zollschranken nach Frankreich, Österreich oder Dänemark, wo die Deutschen so gern hinreisen, das könnte kein Gewinnerthema sein. Schon in der Corona-Pandemie fand die totale Ablehnung aller Schutzmaßnahmen und ohne Alternativen anzubieten keinen übermäßigen Zuspruch. Selbst Alice Weidel kritisierte diese Strategie.