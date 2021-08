Für Baerbocks Partei wäre es eine große Enttäuschung, wenn man wieder nur auf den Oppositionsbänken landet, obwohl man in den vergangenen Jahren schon so fürs Regieren im Bund geübt hat. Immerhin ist man in vielen Landesregierungen vertreten. In der Corona-Pandemie stand man oft an der Seite der Großen Koalition. Noch könnte es für die Plätze auf der Regierungsbank im Bundestag nicht zu spät sein.