Das liegt nicht nur an den Umfragen, sondern vor allem an der eigenen Partei. Schon seine Partnerin im Spitzenduo, Janine Wissler, ist nicht unbedingt ein Fan vom Regieren – oder wenigstens von einer notwendigen Grundtugend dafür, nämlich dem politischen Kompromiss. Aber auch Wissler hat wesentlich zu einer gewachsenen gesamtdeutschen Akzeptanz der Linkspartei beigetragen. Unter ihrer Führung ist die Partei viermal in den Landtag des westdeutschen Flächenlands Hessen eingezogen. Für viele andere westdeutsche Landesverbände der Linkspartei ist das weiter ein unerreichbarer Traum. Nur in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg sowie – durch die Präsenz Oskar Lafontaines – im Saarland kann man auf ähnliche Erfolge schauen. Aber in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen ist die Linkspartei weiterhin weit weg vom Einzug in den Landtag.