Verlorene Zeit – das Risiko sieht auch Sophia Waldowski für viele Jugendliche in Halle. Es fehle hier an Jugendclubs oder Bereichen, wo die jungen Leute mal feiern könnten, so die 37-jährige Mutter zweier Kinder. Sie steht auf der Hundewiese vor dem Landesmuseum in Halle. Die Wiese und das Museum sind durch eine kopfsteingepflasterte Straße getrennt, an deren Rand sich zerschmetterte Flaschen, verkrustete Pizzakartons und zertretene Papierbecher sammeln. "Hier sitzen nachts viele Jugendgruppen und feiern und erzählen laut. Die Anwohner fühlen sich dadurch gestört, was ich auch verstehen kann. Aber ich kann ebenso die Jugendlichen verstehen, weil wo sollen sie sonst hin?"

Wegen mangelnder Beschäftigungsmöglichkeiten treffen sich viele Jugendliche abends vor dem Landesmuseum. Die Spuren dieser Nächte sind leider noch am nächsten Morgen zu sehen. Bildrechte: MDR/Viktoria Schackow

Neben kulturellen Angeboten machte Corona auch einige Missstände im Schulwesen deutlich. Wo Sandra Blanke im ersten Lockdown noch Verständnis für überforderte Lehrkräfte hatte, machte sich nach dem zweiten und dritten Lockdown Frust breit: "Es gab keine Tablets, keinen Digitalunterricht und keine Erreichbarkeit von Lehrern in Zeiten, in denen Unterricht hätte stattfinden müssen", kritisiert die 42-Jährige. Neben einem Achtstundentag im Home Office betreute sie zwei ihrer drei Schulkinder. Die älteste Tochter konnte zumindest nach dem dritten Lockdown in die Schule gehen, da sie zur Abschlussklasse gehörte. Doch mit den beiden Jüngeren "haben wir uns schon ziemlich allein gelassen gefühlt", so Sandra Blanke.



Mittlerweile sind die Schulen wieder geöffnet – für Sandra Blanke aber gehen die Probleme hier weiter. Sie sieht keine Konzepte in den Wiedereröffnungen und hat Sorge, dass sich ihre Kinder mit Corona infizieren. Getrieben von Frust, Unsicherheit und Überforderung vernetzte sie sich mit anderen Müttern aus der Börde über die Social-Media-Plattform Twitter. "Alle berufstätig, alle mit mehreren Kindern, alle mit den gleichen Problemen: keine Abstandsregeln in der Schule, die Kinder sitzen zu zweit an der Schulbank, ohne Maske, mischen sich dann in den Horträumen. Das ist für uns mit immer weiter steigenden Zahlen eine ganz schlimme Situation."