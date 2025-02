Auf der unten stehenden Karte sind besonders hohe Ergebnisse einer Partei mit einer kontrastreichen Farbe markiert. Dabei treten zahlreiche regionale Besonderheiten hervor. Die AfD schneidet in kleinen Gemeinden in Südthüringen sowie in Ostsachsen besonders gut ab. Die CDU erzielt ihre stärksten Ergebnisse im katholisch geprägten Eichsfeld in Westthüringen sowie in den sorbischen Gemeinden der Oberlausitz. Die Hochburgen von SPD und BSW liegen in Sachsen-Anhalt. Und bei den Grünen und der Linkspartei leuchten hauptsächlich die Großstädte.