Die SPD hat bei der Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt das Direktmandat im Wahlkreis Halle geholt. Das zeigt die Auszählung der Erststimmen am Sonntagabend. Danach hat die CDU ihr Direktmandat an der Saale verloren. In Halle kommt SPD-Kandidat Karamba Diaby auf 28,8 der Erststimmen und erzielt damit einen deutlichen Vorsprung vor CDU-Kandidat Christoph Bernstiel (20,7 Prozent).