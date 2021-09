Bundestagswahl Chemnitz erhöht Zahl der Briefwahlvorstände

Der Anteil der Briefwahlstimmen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Wählten bei der Bundestagswahl 1990 noch 9,4 Prozent per Brief, waren es 2017 schon 28,6 Prozent. In der Stadt Chemnitz lag der Anteil bei exakt 24,95 Prozent der Wählerinnen und Wähler. In diesem Jahr wird ein noch höherer Anteil erwartet. Wir waren in einem Chemnitzer Briefwahllokal.