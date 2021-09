Der digitiale Unterricht an den Schulen soll nach Willen des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz auch nach der Corona-Pandemie beibehalten werden. Nach Corona "sollten wir aber nicht aufhören mit der digitalen Infrastruktur an den Schulen", sagte er in der ARD-Sendung "Wahlarena". "Wir sollten nicht wünschen, dass jetzt eine ganze Woche Digitalunterricht stattfindet - aber wenn mal zwei, drei Stunden digital gemacht werden, wenn man lernt zusammenzuarbeiten zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrern mit digitalen Formaten, dann hilft das ja auch, dass junge Leute gut vorbereitet sind für ein Leben, in dem digitale Kommunikationsmöglichkeiten eine ganz, ganz große Rolle spielen."

Der SPD-Kanzlerkandidat stellte in Aussicht, dass der "Digitalpakt Schule" solange nicht aufhöre, "bis wir eine gute digitale Infrastruktur für jede Schule in Deutschland haben".

Mit Blick auf mögliche Koalitionen wollte sich Scholz weiter nicht festlegen. Er schloss ein Bündnis, an dem auch die Linke beteiligt wäre, weiterhin nicht aus. Auch eine Neuauflage der Großen Koalition lehnte er nicht direkt ab, sagte aber, dass sich die CDU/CSU "jetzt mal in der Opposition erholen kann". Die Koalitionsfrage müssten die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Auf die Frage, ob er als Ruderer wisse, wen er ins Boot holen müsse, damit dies gut ziehe, erwidert er: "Erstmal muss man ein ordentlicher Schlagmann sein. Und das ist das, was ich sein will."