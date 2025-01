Bildrechte: Colourbox.de

TV und Hörfunk zur Bundestagswahl Wahlarena, Wahlprogramme, YouTube-Livestreams: So berichtet der MDR über die Wahl

Hauptinhalt

29. Januar 2025, 09:38 Uhr

Zur Bundestagswahl haben wir einiges an Inhalten geplant – am Wahltag und davor. Wir diskutieren live auf YouTube, wir laden die Spitzenkandidaten in die Wahlarena und analysieren im Radio die Wahlprogramme. Was sonst noch beim MDR in TV, Radio und Web läuft.