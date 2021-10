Sondierungsgespräche Grüne wollen mit SPD und FDP über mögliche Koalition sprechen

Nach der Bundestagswahl sind mehrere Koalitionen vorstellbar. Eine Dreierkoalition aus SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen ist eine davon. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Grünen eine rot-gelb-grüne Koalition mit SPD und FDP sondieren wollen. Das sei der Vorschlag der Grünen an die FDP, sagt Co-Parteichefin Annalena Baerbock in Berlin.