Spätestens in der Regierungsarbeit müsse Scholz in Erscheinung treten, Leitplanken abstecken, eine Richtung vorgeben und die Koalition anführen, so Kropp. Doch mehr denn je wird es in einer Dreier-Koalition darauf ankommen, zwischen verschiedenen Interessengruppen zu moderieren. Markige Sprüche werden weder Scholz noch den anderen Parteichefinnen und -chefs von Grünen und FDP durch eine Legislaturperiode helfen. Die selbstverordnete Ruhe könnte sich also auch über die Sondierungsphase hinweg auszahlen.