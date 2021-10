Neu ist: Die vermeintlich Kleineren arbeiten am intensivsten zusammen. Grüne und FDP wollen Koalitionshindernisse aus dem Weg räumen und somit ihre eigene Verhandlungsposition stärken. So erklärt Grünen-Chef Habeck nach den Sondierungen mit der Union am Mittag, man wolle die Gespräche jetzt auswerten, FDP und Grüne in ihren jeweiligen Gremien. Die Entscheidung kann jedoch nur im Verbund gefällt werden. Gemeinsam haben die "Zitrus"-Verhandler nicht nur mehr Wählerstimmen und Abgeordnete als Union und SPD, sondern auch deutlich mehr Entscheidungsgewalt. Das wissen die Sondierungsteams. Von der Steuer- über die Finanz- bis zur Umweltpolitik trennen die Parteien zwar Welten, aber Machtpolitik funktioniert für sie am besten im Doppelpack.