Regierungsbildung Union sondiert ab Sonntag mit FDP - Grüne folgen später

Am Sonntagabend will sich die Union mit der FDP treffen, um über eine mögliche Zusammenarbeit in der künftigen Regierung zu sprechen. Am kommenden Dienstag folgt dann das Treffen mit den Grünen. Auch die SPD hat bereits Termine mit FDP und Grünen vereinbart.