Kühnert erklärte: "Wir haben jetzt acht Jahre mit CDU und CSU regiert. Die Vorstellung, dass wir bald eine Regierung ohne Andi Scheuer und Julia Klöckner haben, lässt erstmal einen gewissen Vorschuss an Freude aufkommen." In den laufenden Verhandlungen müssten alle etwas Abstand von ihren Standpunkten nehmen. So sei das in der Demokratie.