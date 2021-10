Nach der Bundestagswahl SPD und FDP nennen erstes Sondierungsgespräch konstruktiv

In Berlin sind am Sonntag gleich mehrere Parteien zu Sondierungsgesprächen zusammengekommen. Nach dem Treffen von SPD und FDP äußerte sich SPD-Generalsekretär Klingbeil zurückhaltend, aber optimistisch. Gleiches gilt für die Liberalen. Am Abend gibt es noch Treffen von SPD und Grünen sowie von Union und FDP.