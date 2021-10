Mit Blick auf die von CDU-Chef Armin Laschet angedeutete Bereitschaft zu einem Rückzug von der Parteispitze stellten Wissing und Kellner klar, das habe keine Auswirkung auf die Ampel-Sondierungen. Parallelverhandlungen mit der Union kämen für sie weiterhin nicht in Frage.

Die nächsten Gespräche sind am Montag und Dienstag und dann wieder am Freitag geplant. Zur Unterbrechung kommt es Klingbeil zufolge wegen einer Reise von SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz zur Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds in Washington.