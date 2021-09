In der schleswig-holsteinischen Landespolitik ist der SSW eine etablierte Kraft und stellt aktuell drei Abgeordnete im Landtag. Von 2012 bis 2017 bildete der SSW im nördlichsten Bundesland eine Koalition mit SPD und Grünen und stellte die Justizministerin.



Gegründet wurde der SSW 1948 auf Anordnung der britischen Militärregierung als Interessenvertretung der dänischen Minderheit, die Friesen in Nordfriesland schlossen sich dann an. Lange Zeit konzentrierte sich die Partei auf Themen der Minderheiten, etwa die Ausstattung dänischsprachiger Schulen. Seit den 1970er-Jahren positioniert sich der SSW breiter und orientiert sich dabei an skandinavischer Politik.