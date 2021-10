Einige Hürden haben die drei Parteien bereits bei ihren Sondierungen ausgeräumt. In einem am Freitag vorgelegten Sondierungspapier haben sie erste Punkte festgehalten, bei denen sie prinzipiell auf einer Linie sind. So soll der gesetzliche Mindestlohn 2022 einmalig auf zwölf Euro pro Stunde steigen. Hartz IV soll durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Das Wahlalter für Bundestag und Europaparlament soll auf 16 Jahre sinken. Pro Jahr werden 400.000 neue Wohnungen angepeilt. Es soll keine Rentenkürzungen geben, auch das Renteneintrittsalter wird nicht angehoben. Geplant ist zudem der Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente. Ein Tempolimit auf Autobahnen, das die Grünen seit Jahren fordern, wird es nicht geben.