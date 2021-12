Die Grünen in Sachsen-Anhalt diskutieren über ihre einzige Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke . Die Dessauerin soll in der neuen rot-grün-gelben Bundesregierung Umweltministerin werden . Der Landesvorstand äußerte nun die Erwartung, dass die 53-Jährige ihr Bundestagsmandat abgibt und dafür ein anderer Politiker nachrücken kann. Dabei handelt es sich um den 26 Jahre alten Magdeburger Urs Liebau .

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT soll darüber am Montagabend auf einer Schaltkonferenz mit allen Kreisvorständen gesprochen werden. Lemke selbst wird an der Runde auch teilnehmen. Der neue Landesvorsitzende der Grünen, Dennis Helmich, sagte dem MDR, der Vorstand erwarte eine Trennung von Amt und Mandat, da das ein Wesenskern der Bündnisgrünen sei. Man wolle allerdings keinen Streit in der Sache.