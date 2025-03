Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 scheinen einige Erkenntnisse der CNEP-Studie zu bestätigen. So wählten viele junge Wähler die in Teilen rechtsextreme AfD, das BSW oder aber die Linke. Diese Parteien profitierten offensichtlich vom Dauerstreit in der Ampel-Regierung, schlechter politischer Kommunikation und Fehlern in Migrations- und Integrationsfragen. Das führte zu Vertrauensverlust ins Parteiensystem und die oft komplizierten Entscheidungsprozesse.



Außerdem schaffte es vor allem die AfD, Sorgen um die wirtschaftliche Lage, Energiekosten, Bildung und Sozialsysteme sowie Fragen der inneren und äußeren Sicherheit auf die Themen Migration und die aus ihrer Sicht falsche Russland-Politik zu verengen. In Mitteldeutschland liegen die Zustimmungswerte für die AfD aktuell bei knapp 40 Prozent. Zusammen mit Linken und BSW ergibt das in vielen Regionen eine Mehrheit – im Bundestag eine Sperrminorität.