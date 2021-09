Der CDU-Politiker Johannes Selle holte 2017 das Direktmandat in seinem Wahlkreis 191 (Jena - Sömmerda - Weimarer Land I) . Von 2009 an hatte er seinen Wahlkreis im Bundestag vertreten. Vorher war er bereits von 1994 bis 1998 Bundestagsabgeordneter.

In der vergangenen Legislaturperiode war er Vorsitzender im Ausschuss für Digitale Agenda sowie Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Von 2018 an war er der digitalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Zusätzlich war er Mitglied im Haushaltsausschuss, im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sowie im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz.

Bei der Bundestagswahl verlor er sein Direktmandat an den AfD-Politiker Marcus Bühl. Der Wiedereinzug über die Landesliste gelang Schipanski ebenfalls nicht.

Während seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter war er unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Mitglied im Bundestagsausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Seit 2018 war Vogel ordentliches Mitglied der Parlamentarische Versammlung des Europarates, dort gehörte er der Fraktion der Europäischen Volkspartei an.

Bei der Bundestagswahl am Sonntag verlor Vogel nach 19 Jahren seinen Sitz im Parlament. Im Wahlkreis 194 erreichte er nur den dritten Platz hinter dem AfD-Politiker Stephan Brandner und der SPD-Politikerin Elisabeth Kaiser. Auch über die Landesliste verpasste der CDU-Politiker einen Wiedereinzug in den Bundestag.

Im Bundestag war er ordentliches Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Zudem arbeitete er als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft mit. Weiler nahm 2018 außerdem an der Ausarbeitung des Koalitionsvertrags zwischen der CDU/CSU und der SPD teil.

Bei der Bundestagswahl am Sonntag verlor Weiler sein Abgeordnetenmandat im Bundestag. Der CDU-Politiker musste den Ostthüringer Wahlkreis 195 an den AfD-Politiker Michael Kaufmann abgeben.

Aufgrund eines Verfahrens der Landesärztekammer Thüringen gegen den AfD-Politiker hob der Bundestag seine politische Immunität auf. Bei der Bundestagswahl am Sonntag trat Schlund nicht als Direktkandidat an und wurde nur auf Platz sechs der Landesliste der AfD gewählt.

Der 1985 in der Sowjetunion geborene Anton Friesen ist seit 2013 Mitglied der AfD. Nach der Bundestagswahl 2017 ging es für ihn über Platz fünf der Landesliste der AfD Thüringen nach Berlin. Im Bundestag ist er Mitglied im Auswärtigen Ausschuss.

Bei der Bundestagswahl 2021 war er auf Platz sieben der Landesliste der Thüringer AfD und verpasste den Einzug in den Bundestag.

Bereits von 1990 bis 2004 saß der SPD-Politiker Matschie im Bundestag und brachte es dort sogar zum Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesforschungsministerium. 2004 trat er bei der Landtagswahl in Thüringen als Spitzenkandidat der SPD an. Bis 2017 blieb er Mitglied des Thüringer Landtags. Nach der Bundestagswahl 2017 gelang er über einen Landeslistenplatz in den Bundestag.