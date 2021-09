Von den bisher 373.000 in Thüringen beantragten Briefwahlunterlagen sind erst knapp die Hälfte ausgefüllt zurückgeschickt worden. Darauf machte der Landeswahlleiter Günter Krombholz am Freitag aufmerksam. Demnach seien erst 181.000 Wahlbriefe zurückgesandt worden. Laut Krombholz lag der Briefwahlanteil elf Tage vor der Bundestagswahl bei 22,0 Prozent. "Im Vergleich: Bei der letzten Bundestagswahl in 2017 waren es zu diesem Zeitpunkt lediglich 203.000 Anträge (11,6 Prozent)", sagte Krombholz.