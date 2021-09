In fünf der acht Wahlkreise in Thüringen liegen die Kandidaten der AfD in Führung. Im besonders heftig umkämpften Südthüringer Wahlkreis 196 liegt SPD-Kandidat Frank Ullrich vorn. Der CDU-Bewerber, der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, lag zunächst hinter dem AfD-Kandidaten Jürgen Treutler Dritter, schob sich aber später an ihm vorbei. Allerdings ist der Abstand sehr gering.