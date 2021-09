Doch die politische Konkurrenz hält wacker dagegen. Die SPD bietet mit dem Biathlon-Urgestein Frank Ullrich eine heimische Sportlegende auf, der zudem noch aus der Region stammt und – anders als Maaßen – auch noch jeden Baum in Südthüringen persönlich kennt. Für die Linke geht der ehemalige DGB-Vize des Gewerkschaftsbezirks Hessen-Thüringen ins Rennen. Sandro Witt nennt sich selbst "ein ostdeutsches Arbeiterkind" und hofft auf Unterstützung durch die linke Tradition vor allem in der ehemaligen DDR-Bezirksstadt Suhl. Der gebürtige Sachse und Seit-Langem-Thüringer Jürgen Treutler will für die AfD das Ergebnis seines Parteifreundes Torsten Ludwig übertreffen, der 2017 in dem Wahlkreis Zweiter wurde. Alles deutet darauf hin, dass diese vier Kandidaten das Rennen um das Bundestags-Direktmandat im Wahlkreis 196 unter sich ausmachen.