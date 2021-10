Ein ungefähr 1,90 Meter großer Mann lehnt an seinem verzinkten Holz-Gartentörchen, den Unterarm auf dem metallenen Rahmen abgestützt. Er trägt ein blaues T-Shirt und seine von der Sonne braun gebrannte Glatze glänzt ein wenig in der Sonne.

Seine Stimme wird leiser, seine Miene etwas ernster: "Euch ist wohl die ganze Arschfickerei zu Kopf gestiegen!" Das sind nicht etwa seine Worte. Olaf Oestreich schildert einen alten Streit mit einem Dorf-Nachbarn. Gemeinsam mit seinem Mann erzählt er von der Zeit, als beide zurück in Olaf Oestreichs Heimatort Straufhain, im Kreis Hildburghausen, gezogen sind.

Das Paar wohnt hier mit nicht mal dreitausend anderen Menschen in einem beschaulichen Dorf ganz im Süden Thüringens. Hinter einem Beet, neben der Haustür sitzt Oestreichs Mutter und genießt die Sonne. Die Wetter-App spricht zwar nur von 23 Grad, die spätsommerlichen Sonnenstrahlen lassen einen aber noch einmal vom eigentlich verpassten Hochsommer träumen.

Gerade am Anfang habe sich die Dorfgemeinschaft reserviert verhalten: Zwei Männer, alleine in einem Haus, schwul. Damals wurde ihnen wohl alles mögliche zugetraut, erzählt Oestreich. Die Nachbarn haben im Dorf sogar Angst um die Kinder gehabt. Aus dieser Zeit stammt auch die beleidigende Aussage des Nachbarn. Das wurde damals einfach so über den Holzzaun gebrüllt.

Gefängnis statt Ausreise

Dass sie deshalb hier nicht hergehören würden, kam Oestreich nie in den Sinn. Hier, in dem ehemaligen innerdeutschen Grenzort, ist er aufgewachsen. Und hier wäre er auch geblieben. Aber weil ihn die Repressionen der DDR niederdrückten, stellte er einen Ausreiseantrag. Sein Leben in der DDR wurde in der Folge nicht einfacher und nach einem missglückten Fluchtversuch landete Oestreich sogar im Gefängnis, bevor dem Antrag doch noch stattgegeben wurde.

Oestreich: "Für mich gibt‘s nichts Schöneres in Deutschland, als das fränkische Hügelland."

Nach der Wiedervereinigung zog es ihn sofort zurück in seine Heimat: "Heimat ist die Gegend, die Leute, die Menschen, die ich kenne." Gemeinsam mit seinem Partner zeigt er seinen Lieblingsort. Außerhalb des Dorfs fahren sie über einen staubigen Schotterweg auf eine höhergelegene Wiese, die sachte abfällt, hinunter ins flache Tal, in dem sie wohnen. Auch wenn ihnen anfangs viel Skepsis ientgegenkam: Olaf Oestereich (rechts) und sein Partner leben gern in Südthüringen. Bildrechte: MDR/Max Koterba

Die grünen, grasigen Erhebungen und sanften Täler, die das Land südlich des Rennsteigs auszeichnen, können von hier oben in aller Ruhe genossen werden. "Für mich gibt‘s nichts Schöneres in Deutschland als das fränkische Hügelland.", sagt er mit einem Lächeln.

Es wird schnell deutlich: Hier wieder weg zu ziehen, ist für ihn keine Option. Das Paar ist fester Bestandteil von Straufhain. Olaf Oestreich weiß zudem, er kann sich auf die Hilfe der Nachbarn verlassen. Die gegenseitige Unterstützung im Dorf ist aber auch notwendig.

Und obwohl Olaf Oestreich sein Zuhause wiedergefunden hat, ist er auch erschrocken über manche Menschen mit denen er sich seine Heimat teilt. Über seine Arbeit als Gärtner kommt er zwangsläufig mit vielen Menschen ins Gespräch: "Die Leute hier sind sehr konservativ, es hat sich von der Meinungsbildung sehr nach rechts bewegt." Er spricht von einem Gedankengut, das nach dem Zweiten Weltkrieg nie weg gewesen sei. Ein Rechtsruck oder gar eine Revolution, die sich manche offen wünschen, macht Oestreich Angst.

Fremdenfeindlichkeit schleicht sich langsam ein

Aber es sind nicht nur diese Umsturz-Fantasien, die ihm Sorgen bereiten. Im Alltag sind es kleine Bemerkungen, hier und da, die zeigen würden, dass viele hier nicht glücklich über Fremde seien und ihren Unmut über vermeintlich harmlose Witze ausdrücken: "Wenn da zum Beispiel so'n dicker Asylbewerber da ist, fragt man sich, wie konnte der soweit flüchten. Das ist so eine komische Grenze. Ironie, Sarkasmus, das ist so fließend." So schleichen sich langsam diese fremdenfeindliche Vorurteile ein, analysiert Oestreich. "Da werden die Äußerungen immer extremer."

Der Rechtsruck, von dem Oestreich erzählt, kann auch an den Wahlergebnissen der Bundestagswahl ablesen werden. Die AfD wurde in Thüringen stärkste Kraft. In dem Wahlkreis, zu dem auch der Landkreis Hildburghausen und somit auch Straufhain gehören, war es dieses Jahr besonders spannend. Die regionale CDU ging mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten und Parteirechten Hans Georg Maaßen ins Rennen. Die CDU ging in diesem Jahr mit Hans-Georg Maaßen in Südthüringen ins Rennen. Bildrechte: MDR/Max Koterba

Während bundesweit darüber debattiert wurde, ob die CDU-Spitze diese Kandidatur hätte verhindern sollen, gerieten die alltäglichen Schwierigkeiten vor Ort in den Hintergrund. Für Wahlkampfveranstaltungen haben er und sein Partner eh keine Zeit, sagt er.

Insgesamt enstehe der Eindruck, dass die Politiker vor Ort die wirklichen Anliegen auf dem Land nicht nach Berlin tragen und die Politiker aus der Stadt nicht mitbekommen würden, an welchen Stellen es hier fehlt. Wenn man Olaf Oestreich fragt, was die Politik tun kann, wünscht er sich:

Dass auch mal Leute aus Berlin aufs Land gehen und da mal gucken, wie sieht es denn da aus? Wie leben die Menschen da? Ich kann nicht nur in Berlin gucken, sondern ich muss auch raus aus Städten. Deutschland ist nicht nur Stadt, sondern auch Land. Olaf Oestreich

Mangelnde Infrastruktur macht Freizeitausflüge schwierig