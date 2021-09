Der Ticker zur Bundestagswahl 2021: Ergebnisse, Sondierungen, Regierungsbildung

Wahl-Ticker Vorsondierungen FDP und Grüne: "Finden sogar Gemeinsamkeiten"

Grüne und FDP haben sich am späten Dienstagabend zu ersten Gesprächen getroffen – und in Bild davon auf Instagram gepostet. Beide Parteien hatten zuvor Vorsondierungen vereinbart, um sich auf Grundlinien einer politischen Zusammenarbeit zu einigen. In der Union gibt es Diskussionen um den künftigen Fraktionsvorsitz.