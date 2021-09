07:01 Uhr | SPD-Spitzenkandidat Mann: "Beispiellose Aufholjagd"

Bildrechte: dpa Holger Mann, Spitzenkandidat der SPD-Sachsen, dankte den Wählerinnen und Wählern für das ausgesprochene Vertrauen. Die SPD habe diese Wahl in einer beispiellosen Aufholjagd gewonnen. Die Menschen wollten den Wechsel, auch in Sachsen. Das Ergebnis sei ein klarer Auftrag zur Regierungsbildung unter der Führung von Olaf Scholz, so Mann. Holger Mann war als Direktkandidat im Wahlkreis Leipzig I aufgestellt. Hier holte der CDU-Kandidat Jens Lehmann mit 20,5 Prozent ganz knapp mehr Stimmen als Mann (20,2). Der SPD-Politiker will über die Landesliste in den Bundestag einziehen.

06:38 Uhr | Jens Benedict wird Bürgermeister von Oberwiesenthal

Bei der Bürgermeisterwahl in Oberwiesenthal setzte sich laut vorläufigem Endergebnis Jens Benedict vom Bürgerbündnis Wiesenthal Einz knapp vor dem CDU-Kandidaten durch. Der bisherige Bürgermeister Mirko Ernst von der FDP war nicht noch einmal angetreten.

Jens Benedict wird neuer Bürgermeister von Oberwiesenthal. Bildrechte: Einz Wiesenthal

06:03 Uhr | Zweiter Wahlgang Bürgermeisterwahlen in Glashütte

Am Sonntag waren die Bürgerinnen und Bürger in Glashütte dazu aufgerufen, auch einen neuen Bürgermeister zu wählen. Doch keiner der drei Bewerber konnte die erforderliche absolute Mehrheit erreichen. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis entfielen auf Sven Gleißberg (parteilos) 44,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. Er wird von der CDU unterstützt. Tilo Bretschneider (AfD) bekam 31,4 Prozent, Steffen Barthel (Freie Wähler) kam auf 23,8 Prozent. Nun steht für Glashütte und die Ortsteile am 17. Oktober ein zweiter Wahlgang an. Wer soll im Rathaus Glashütte neuer Bürgermeister sein? Diese Frage wird bei einem zweiten Wahlgang am 17. Oktober entschieden. Bildrechte: Daniel Förster

05:14 Uhr | Werteunion verlangt Konsequenzen

Nach der Wahlschlappe für die CDU in Sachsen hat die konservative Werteunion im Land personelle Konsequenzen verlangt - "auch und gerade in Sachsen". Und weiter: "In Anbetracht des desaströsen Wahlergebnisses der Sächsischen Union bei der Bundestagswahl ist eine ehrliche Aufarbeitung der Ursachen notwendig. Auch umfassende inhaltliche und personelle Konsequenzen sind unumgänglich", teilte die bundesweite Vereinigung von CDU- und CSU-Mitgliedern am Sonntagabend mit.

