"ARD-Vierkampf" Hitzige Debatte über künftige Politik

Wissler bekräftigte das Interesse ihrer Partei an einer rot-grün-roten Koalition. Viele ihrer Wahlkampfforderungen könnten SPD und Grüne mit der Linken umsetzen, sagte sie. Wenn es am 26. September eine rechnerische Mehrheit für Rot-Grün-Rot gebe, "sollen wir über einen Politikwechsel reden", sagte Wissler an die Adresse von SPD und Grünen.