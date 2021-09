Nein, wenn man neutral stimmt, als Partei und die Nutzerinnen und Nutzer positionieren sich aber eindeutig für oder gegen eine These, hat man ja im Schnitt nur 50 Prozent Übereinstimmungen. 50 Prozent Übereinstimmung ist keine, die bei einer normalen Parteienauswahl hoch im Ergebnis steht. Also mit einer ständigen neutralen Positionierung kann man sich als Partei kein hohes Ergebnis erschwindeln.

Nutzerinnen und Nutzer können sich auch noch überlegen, welche Thesen ihnen besonders wichtig sind und diese Thesen dann doppelt in die Berechnung einfließen lassen. Aus dieser gesamten Punktzahl wird dann am Ende ein Prozentsatz errechnet, der dann im Wahl-O-Mat angezeigt wird.

Bei dem Wahl-O-Mat werden insgesamt 38 Thesen vorgestellt. Bildrechte: dpa

Wir haben Funktionen wie den Parteienvergleich, da kann man gucken: 'Okay, diese drei Parteien standen jetzt vielleicht besonders nah beim Ergebnis, wie ist das genau zustande gekommen? Wo haben die Parteien die identische Meinung? Oder wie kommen sie zu ihren Positionen?'



Man kann so viel tiefer in das Ergebnis eintauchen, in die Positionen der Parteien und man bekommt so einen sehr strukturierten Zugang. Und wir wissen, dass die Nutzerinnen und Nutzer nach dem Wahl-O-Mat sagen, dass sie sich besser informiert fühlen und wissen, welche Themen bei der Wahl relevant sind. […] Ganz viele nehmen das auch als Anstoß, um sich mit Freundinnen und Freunden und Arbeitskollegen über die Themen der Wahl zu unterhalten.