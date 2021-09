Edgar Naujok hat für den Wahlkreis Leipzig-Land das Direktmandat gewonnen und zieht in den 20. Deutschen Bundestag geholt. Nach dem vorläufigen Endergebnis kam er auf 24,6 Prozent der Stimmen. Platz zwei geht an Georg-Ludwig von Breitenburg von der CDU, der knapp hinter Naujok auf 24,4 Prozent kam.



Der Unternehmer Naujok wurde 1960 geboren. Er zieht erstmals in den Bundestag ein.