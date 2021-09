Matthias Moosdorf hat für den Wahlkreis Zwickau das Direktmandat für den 20. Deutschen Bundestag geholt. Nach dem vorläufigen Endergebnis kam der AfD-Politiker auf 25,6 Prozent der Stimmen. Platz zwei geht an Carsten Kröber von der CDU, der 21,2 Prozent der Erststimmen erhielt.



Moosdorf wurde 1965 geboren, ist Cellist und seit 2016 in der AfD. Er zieht erstmals in den Bundestag ein.