Reuschenbach: Das würde ich in Teilen so unterschreiben. Und sicherlich ist damit auch verbunden, dass die Union in den nächsten Jahren in der Regierung oder gar in der Opposition ein Stück weit einen Erneuerungs- oder Definierungsprozess durchlaufen muss. Was macht sie als Partei aus? Was ist der Markenkern? Ich würde auch denken, dass die Union gut beraten wäre – sollte sie die Regierung stellen können – sich nicht wieder in ein typisches Muster des erfolgreichen Regierungshandelns zu begeben. Auch in der Regierungssituation sollte sie den parteiinternen Erneuerungsprozess fortsetzen, den Annegret Kramp-Karrenbauer angestoßen hat, um nicht wieder an die Stelle zu geraten, an der man sich offenkundig jetzt gerade befindet: Sich auf einer erfolgreichen Kanzlerin auszuruhen und die Kernarbeit der Partei zu vernachlässigen.