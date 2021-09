Brüssel schaut gespannt nach Berlin, wie es nach der Wahl weitergeht. Kaum ein Thema beschäftige hier mehr, erzählt der Grünen-Europapolitiker Daniel Freund. Da sei es schon enttäuschend, dass umgekehrt Europa für die Wahlkämpfer kein Thema sei: "Denn am 26. September wird ja nicht nur der Bundestag gewählt und damit die nächste Regierung bestimmt, sondern wir wählen ja eben auch unsere Vertreter und Vertreterinnen im Europäischen Rat." Die deutschen Minister und Ministerinnen seien jeweils die einflussreichsten im Rat. "Also der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer ist der mächtigste Verkehrspolitiker in der Europäischen Union."