Faas räumt ein, dass das Scheitern kleiner Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde zur Abschwächung eines perfekten Repräsentationsprinzips führe. Zudem habe die Sperrklausel nicht nur eine mathematische Wirkung, sondern beeinflusse auch psychologisch das Wahlverhalten. Seine Stimme Parteien zu geben, die an der Hürde zu scheitern drohten, bedeute, sie potenziell zu verschwenden. Darunter litten durchaus die kleinen Parteien.



Dennoch erscheine ihm die Sperrklausel nötiger denn je, erläutert Faas, weil Regierungsbildungen ohne Prozenthürde noch schwieriger würden. Manch einer schaue ja schon neidvoll auf die Situation in Großbritannien, wo das Mehrheitswahlsystem viel deutlicher in diese Richtung wirke.