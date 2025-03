Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 scheinen einige Erkenntnisse der CNEP-Studie zu bestätigen. So wählten viele junge Wähler die in Teilen rechtsextreme AfD, das BSW oder aber die Linke. Diese Parteien profitierten offensichtlich vom Dauerstreit in der Ampel-Regierung, schlechter politischer Kommunikation und Fehlern in Migrations- und Integrationsfragen. Das führte zu Vertrauensverlust ins Parteiensystem und die oft komplizierten Entscheidungsprozesse.



Außerdem schaffte es vor allem die AfD, Sorgen um die wirtschaftliche Lage, Energiekosten, Bildung und Sozialsysteme sowie Fragen der inneren und äußeren Sicherheit auf die Themen Migration und die aus ihrer Sicht falsche Russland-Politik zu verengen. In Mitteldeutschland liegen die Zustimmungswerte für die AfD aktuell bei knapp 40 Prozent. Zusammen mit Linken und BSW ergibt das in vielen Regionen eine Mehrheit – im Bundestag eine Sperrminorität.



Bei der Abrechnung mit den anderen Parteien spielen viele Faktoren eine Rolle, wie diffuser Protest gegen das "Establishment" oder Abstiegsängste. Gerade im Osten sehen möglicherweise viele Menschen ihren seit der Wende erworbenen Wohlstand in Gefahr, der im Gegensatz zum Westen meist nicht mit Immobilien und Aktienpaketen abgesichert ist.



Das Geschäft mit der Angst und scheinbar einfachen Antworten funktioniert. Die Schwachen werden gegen die noch Schwächeren ausgespielt. Wenn dann noch äußere Krisen wie die Pandemie, Russlands Krieg gegen die Ukraine oder Inflation dazu kommen, Autokraten weltweit an Einfluss gewinnen, die EU und Bundesregierung zerstritten oder hilflos wirken und kein echter Diskurs um Lösungen zwischen politischen Lagern stattfindet, führt das zur Spaltung der Gesellschaft und gefährdet die Demokratie.