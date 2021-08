Das große Hochwasser im Juli, dass vor allem Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen so katastrophal verwüstet hat, war auch in Teilen Mitteldeutschlands zu spüren, unter anderem im Erzgebirgskreis. Kein Wunder also, dass der Hochwasserschutz ein Thema auf der MDR Wünschekarte ist. So fordern die Sachsen, Sachsen-Anhalter und Thüringer, aus den in unserer Region schweren Hochwassern von 2002, 2012 und 2013 zu lernen und massiv in den Hochwasserschutz zu investieren.