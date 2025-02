Flächendeckend heißt nicht einheitlich Das Beispiel Elterngeld zeigt: Nur weil eine Leistung bundesweit digital verfügbar ist, heißt das nicht, dass es überall gleich funktioniert. Sachsen hat inzwischen ein eigenes Portal für den Elterngeld-Antrag und nutzt nicht mehr das Bundesportal ElterngeldDigital. Dieses können aktuell Eltern in zehn Bundesländern nutzen, darunter Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die meisten müssen den online ausgefüllten Antrag dann allerdings ausdrucken und ans zuständige Amt schicken. Nur in manchen Ländern und einzelnen Städten kann der Antrag auch direkt online versandt werden.

Auf dem Weg zur vollständigen Digitalisierung befänden wir uns irgendwo in der Mitte, wenn überhaupt, sagt Caroline Fischer. Sie ist Verwaltungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, zurzeit an der Universität Twente in den Niederlanden. Auch für sie als Expertin sei es schwer zu durchschauen, welche Leistungen schon online angeboten werden. Es gebe ein "föderales Wirrwarr". Das bestätigt ein Blick auf das Dashboard Digitale Verwaltung des Bundesinnenministeriums. Es zeigt, wie unterschiedlich weit die Kommunen und Länder sind.

Man komme bei der Digitalisierung mit dem Föderalismus an seine Grenzen, sagt auch der Rechtswissenschaftler Jonas Botta vom Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung. "Wir müssen, was die Infrastruktur angeht, einfach mehr Zentralisierung wagen." Länder und Kommunen hätten schon viele Aufgaben, gerade die Kommunen trügen die Hauptlast der Verwaltungsleistungen. Thilak Mahendran, der bei der Denkfabrik "Agora Digital" mehrere Forschungsprojekte zum digitalen Regierungshandeln betreut, sieht großen Handlungsbedarf. Er schlägt eine Grundgesetzänderung vor, so dass die gemeinsame Infrastruktur vom Bund finanziert werden könnte: "Dafür müssten Bund und Länder gemeinsam feststellen, dass so eine Infrastruktur ein Projekt von gesamtstaatlicher Bedeutung ist."