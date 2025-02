Wer umziehen möchte oder muss, kennt das Problem: Die neue Miete ist meistens höher als die alte. Zum Beispiel sind in Sachsen allein im Jahr 2023 die Mietkosten für Wohnungen in einigen Regionen um durchschnittlich bis zu zehn Prozent gestiegen. Das ergaben Zahlen des Ministeriums für Regionalentwicklung im Freistaat.

Demnach verteuerten sich nicht nur die Mieten in den Großstädten Leipzig oder Dresden. Auch auf dem Land ging es nach oben. In Nordsachsen zum Beispiel seien die Angebotsmieten im betreffenden Jahr im Mittel um neun Prozent gestiegen, im Landkreis Leipzig um mehr als acht Prozent auf 6,50 Euro. Die Liste lässt sich fortsetzen. Die Preise steigen, aber sind im Vergleich niedrig. Wer in großen Ballungsräumen wie Berlin, Hamburg oder München leben möchte oder muss, hat mitunter mit bis zu viermal höheren Quadratmeterpreisen zu tun.

Wohnen ist Menschenrecht

Das Thema Wohnen ist existenziell und wird in Deutschland mit steigenden Kosten immer ausführlicher diskutiert. Auch bei den Parteien ist es längst angekommen, etwa bei der SPD. Kanzler Olaf Scholz sagte etwa im vergangenen Sommerinterview: "Wir müssen dafür sorgen, dass mehr und auch mehr bezahlbare Wohnungen in Deutschland gebaut werden." Auch im aktuellen Wahlkampf spielt das Wohnen bei den Sozialdemokraten eine Rolle.

In ihrem Wahlprogramm, das die Partei "Regierungsprogramm" nennt, nimmt das Thema mehr als zwei Seiten ein. Die SPD beginnt das Kapitel mit den Worten "Wohnen ist ein Menschenrecht".

Wohnen ist ein Menschenrecht! Wer wohnt, hat eine kleine Heimat für sich und die Familie. "Mehr für Dich. Besser für Deutschland", Wahlprogramm SPD

Die Partei kämpfe für ein bezahlbares Zuhause – und listet gleich mehrere Ideen auf, mit denen dies gelingen soll. Wir haben uns drei dieser Ideen angeschaut – und dem Zukunftscheck unterzogen.

Das sind die drei Ideen der SPD:

1. Es sollen mehr Wohnungen gebaut werden.

2. Die Mietpreisbremse soll weiterhin gelten – und ausgebaut werden.

3. Es soll mehr Sozialwohnungen geben.

Wann gilt eine Wohnung als „bezahlbar“?

Zuerst aber die Frage: Wie hoch dürfen die Ausgaben für das Wohnen maximal sein, damit sie als "bezahlbar" gelten? Als Faustregel gilt unter Experten die sogenannte 30-Prozent-Regel. Demnach sollten Haushalte und Privatpersonen nicht mehr als 30 Prozent ihres Einkommens nach Steuern für das Wohnen ausgeben. Das trifft auf Mieten genauso zu wie auf das Abzahlen von Immobilienkrediten.

Laut Statistischem Bundesamt lag die durchschnittliche Mietbelastung in Deutschland 2022 bei 27,8 Prozent. Das sind die aktuell verfügbaren Zahlen. Die Statistiker rechneten in dem Zusammenhang aus, dass rund 3,1 Millionen Haushalte hierzulande 40 Prozent ihres Einkommens und mehr für ihre Miete und Nebenkosten ausgeben würden und etwa 1,5 Millionen Haushalte sogar mindestens die Hälfte ihres Einkommens. Die Mietbelastung sei demnach im Verhältnis zum Einkommen vor allem bei denjenigen gestiegen, die nach 2019 in Wohnungen in Großstädte gezogen waren.

SPD-Idee: Mehr Wohnungen