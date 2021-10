Beide Parteien wollen am Sonntag und am Dienstag mit SPD und Union sondieren. Am Sonntag sprechen zunächst SPD und FDP miteinander, dann SPD und Grüne. Als wahrscheinlich gelten derzeit eine sogenannte Ampelkoalition beider Parteien unter Führung der SPD oder ein sogenanntes Jamaika-Bündnis unter Führung der Union.