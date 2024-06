Daher ist aktuell offen, welcher Fraktion sich die AfD im Europaparlament anschließen wird. Der nun führende Kopf der AfD-Delegation in Brüssel, Thüringens AfD-Vizechef René Aust, strebt Berichten zufolge Gespräche mit der ID-Fraktion zu einer Wiederaufnahme an. Der rechten Fraktion im Europaparlament gehört unter anderem auch der französische Rassemblement National (RN) an.