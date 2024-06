Am 09. Juni steht in Deutschland die Europawahl an. 35 Parteien sind dafür zugelassen – auf dem Wahlzettel werden aber nur 34 stehen. Denn: CDU und CSU treten mit Landeslisten zur Europawahl an. Alle anderen Parteien treten mit einer Bundesliste an, also mit Kandidaten, die bundesweit gewählt werden können und nicht nur pro jeweiligem Bundesland.