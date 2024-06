In einigen Ländern wurde bereits gewählt, so etwa in den Niederlanden, in Tschechien und in der Slowakei. Auch heute öffnen und schließen die Wahllokale nicht einheitlich. In Italien kann noch bis 23 Uhr abgestimmt werden. Aus diesem Grund veröffentlicht die Bundeswahlleiterin das vorläufige Ergebnis auch nicht vor 23 Uhr, selbst wenn es eher feststehen sollte.