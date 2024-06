Ein bisschen Rückenwind für die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen nehmen die Wahlkämpfer der CDU, und Ministerpräsident Michael Kretschmer, am Ende aber doch mit in den Sommer. Die Konkurrenz von rechts und links allerdings auch. Noch ist das nur ein Denkzettel. Jetzt beginnt die Arbeit. Die Probleme zu lösen, die die Menschen in Ostdeutschland bewegen.