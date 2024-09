Wenige Minuten nach der Prognose erfolgt die erste Hochrechnung. Anders als bei der Prognose fließen dann bereits erste reale Auszählungsergebnisse ein. Mit jeder neuen Hochrechnung im Laufe des Abends nähern sich die Wahlforscher also dem vorläufigen Ergebnis an.

Ab Schließung des Wahllokals um 18 Uhr zählen die Wahlvorstände die Stimmen aus und melden die Ergebnisse an die Landeswahlleitung, ebenso die Briefwahlstimmen. In kleineren Wahlkreisen geht die Auszählung in der Regel etwas schneller. In Städten dauert es oft bis in die Nacht hinein.