Die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht beansprucht für ihre Partei BSW eine Regierungsbeteiligung in Sachsen: "Wir hoffen sehr, dass wir am Ende mit der CDU eine gute Regierung zustande bekommen", sagte Wagenknecht in der ARD. Für die erforderliche Mehrheit werde nach Stand der Hochrechnungen am Ende wahrscheinlich auch die SPD mit dabei sein. Auch in Thüringen sei eine Koalition mit der CDU und gegebenenfalls auch der SPD vorstellbar, sagte Wagenknecht. Die Menschen wünschten sich nach fünf Jahren Minderheitsregierung eine stabile Mehrheit, die konkrete Probleme wie "den massiven Unterrichtsausfall" anpacke. Die Menschen wünschten sich aber zugleich eine Landesregierung, die bundespolitisch ihre Stimme erhebe und "für Frieden, für Diplomatie" und gegen die Stationierung von US-Raketen in Deutschland eintrete. Koalitionen mit der AfD schloss Wagenknecht aus.