In Sachsen hat es nach Angaben des Staatsbetriebs Sachsenforst in diesem Jahr bereits 68 Waldbrände gegeben – doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr 2021. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf 81.000 Euro. Der jüngste Großbrand in Gohrischheide ist da noch nicht inbegriffen.