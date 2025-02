Im Öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es am Dienstag weitere Warnstreiks, in Sachsen sind sie für Mittwoch angekündigt. Darüber hinaus streiken u.a. in Hannover Bus-und Bahnfahrer und in Hildesheim die Beschäftigten in Kitas. In Nordrhein-Westfalen gibt es Warnstreiks in Leverkusen, Köln und Oberhausen.