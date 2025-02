Kitas, Jobcenter, Verwaltung Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter

Hauptinhalt

11. Februar 2025, 11:00 Uhr

Verdi ruft erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Mitteldeutschland auf. Nachdem am Dienstag vor allem Städte in Sachsen-Anhalt und Thüringen betroffen waren, geht es am Mittwoch auch in Sachsen los.