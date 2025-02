Nachdem Beschäftigte im öffentlichen Dienst bereits am Dienstag vielerorts im Bundesgebiet, auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen, gestreikt haben, geht es auch am heutigen Mittwoch weiter. Diesmal ist auch Sachsen betroffen.

In Leipzig ruft Verdi ab acht Uhr zu einem ganztägigen Streik mit anschließender Petitionsübergabe am Neuen Rathaus auf. Zudem hat auch die Bildungsgewerkschaft GEW Kita-Beschäftigte der Stadt Leipzig zum Arbeitskampf aufgerufen. Geschlossen bleiben deshalb rund 50 kommunale Kitas und Horte.

Auch Beschäftigte von Stadtverwaltung, Rentenversicherung und Jobcenter sind im Ausstand. Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, die Mitarbeiter seien oft überlastet. Allein in der Stadtverwaltung seien mehrere hundert Stellen nicht besetzt. Am Vormittag ist eine gemeinsame Kundgebung in der Leipziger Innenstadt geplant.

Für Donnerstag, den 13. Februar ruft Verdi zudem die Beschäftigten der Stadtverwaltung Chemnitz zum ganztägigen Warnstreik auf. Die Mitarbeiter der kommunalen Kitas seien nicht betroffen, hieß es von der Gewerkschaft.